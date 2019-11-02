МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году, пишет РБК.

"В 2015–2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему ВВП (по паритету покупательной способности)", — говорилось в концепции.

Россия по доле в мировом ВВП на протяжении многих лет делила пятое–шестое место с Германией, в 2011–2014 и 2016 годах опережала ее.

По итогам 2018 года Россия находится на шестом месте (3,1% мирового ВВП). Первая пятерка представлена Китаем (18,7%), США (15,2%), Индией (7,7%), Японией (4,1%) и Германией (3,2%).

Вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира закреплено в качестве национальной цели майским указом 2018 года. Согласно прогнозным расчетам МВФ, Россия в предстоящие годы все-таки обойдет Германию по доле в мировом ВВП, но к 2024 году уступит место в пятерке Индонезии.

За счет создания "модели инновационного социально ориентированного развития"» в совокупности с традиционными конкурентными преимуществами в энергосырьевом секторе экономика должна к 2020 году выйти "на траекторию долгосрочного устойчивого роста со средним темпом около 6,4–6,5% в год", говорилось в концепции.

Концепция обещала прорыв в повышении эффективности человеческого капитала и создании комфортных социальных условий, либерализацию экономических институтов и усиление конкурентности бизнес-среды, ускоренное распространение новых технологий и развитие высокотехнологичных производств.

Фактические темпы роста экономики оказались далеки от спрогнозированных в 2008 году. Среднегодовой рост ВВП в 2014–2018 годах составил лишь 0,5%. В 2019–20 годах рост, согласно прогнозу Минэкономразвития, составит 1,3–1,7%.

Ускорение экономики ожидается только с 2021 года, до 3,1–3,3%, но при условии реализации обширной программы улучшения делового климата, снижения административных барьеров для бизнеса, цифровизации и т.д.

К 2020 году, по сравнению с 2012-м, реальный ВВП должен был вырасти на 64–66%, следует из концепции. Но если проанализировать фактическую динамику ВВП с 2012 года, то получится, что в 2013–2019 годах он вырос на 5,8% (с учетом последних прогнозов властей по текущему году).