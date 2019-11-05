МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Минтранс и Росавиация проанализируют применимость требований об установке видеокамер в самолётах российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости источник, участвовавший в заседании подкомиссии по оценке фактического воздействия правительственной комиссии по административной реформе.

Российские авиакомпании должны с 2020 года оснастить видеокамерами и передающим оборудованием поступающие к ним новые самолеты, с 2022 года – поступающие самолеты, бывшие ранее в эксплуатации, а с 2025 года – все свои самолеты. Этого требует постановление правительства от 2018 года "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности". Его по предложению "Аэрофлота" 5 ноября планировала рассмотреть подкомиссия главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сообщила газета "Ведомости" во вторник.

"Документ был рассмотрен, Минтрансу и Росавиации поручено провести дальнейший анализ применимости требований, предусмотренных постановлением правительства", — сообщил источник.

Источник в группе "Аэрофлот", в свою очередь, заявил агентству, что компания предлагает пересмотреть сертификационные требования к системам видеонаблюдения, устанавливаемым на воздушные суда, с учетом их практической целесообразности.

"Также следует отложить вступление в силу требований до того момента, пока не появится необходимая для передачи изображения инфраструктура. Также было бы справедливо применять данные требования к иностранным авиакомпаниям, выполняющим перелеты в/из/через территорию Российской Федерации", — добавил источник.

По словам собеседника агентства из группы "Аэрофлот", производители и уполномоченные агенты сейчас предлагают установить готовые системы видеонаблюдения стоимостью от 250 до 350 тысяч долларов. "Но предлагаемые системы не соответствуют требованиям транспортной безопасности РФ", — говорит источник в группе "Аэрофлот".