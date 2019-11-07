МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Фонд The Russian Prosperity Fund нарастил долю в Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") до 4,913% с 3%, говорится в сообщении компании.

В частности, фонд приобрел около 63 миллионов акций Petropavlovsk, увеличив свой пакет до более 162,64 миллиона штук. По данным Лондонской биржи, стоимость акций в день сделки составляла 9,7 пенса. Таким образом, стоимость сделки можно оценить в 6,1 миллиона фунтов стерлингов.

Неделей ранее фонд Russian Prosperity Fund приобрел 3% акций Petropavlovsk.

В конце октября компания Fortiana Holdings, принадлежащая Владиславу Свиблову, также приобрела 4,6% акций Petropavlovsk. Свиблов является председателем совета директоров и крупнейшим акционером горнодобывающей компании "Озерное", которая занимается разработкой полиметаллического месторождения Озерное в Бурятии. "Это финансовая инвестиция в недооцененный актив с высоким потенциалом роста", — сказал тогда Свиблов.

Ещё ранее — в середине июля 2019 года — НПО "Альтаир" Романа Троценко стало крупнейшим акционером Petropavlovsk, выкупив 22,4% акций. В частности, приобретенный пакет включает 13,3% акций золотодобытчика, а также 9,06% акций (или 300 миллионов голосующих бумаг), которые в настоящее время переданы по сделке РЕПО германской дочке ВТБ (срок окончания — конец 2019 года). Кроме того, покупателю дополнительно были переданы конвертируемые облигации компании с погашением в 2024 году, представляющие 5,97% ее акций, сообщала золотодобывающая компания.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. В 2018 году компания снизила производство золота на 4% — до 422,3 тысячи унций. Прогноз производства на 2019 год — 450-500 тысяч унций.