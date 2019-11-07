МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября ускорилась до 0,1% с нулевого уровня неделей ранее, с начала года рост потребительских цен составил 2,4%, сообщает Росстат.

В этот раз "отчетный" период чуть больше недели из-за выходного 4 ноября, в День народного единства. На предыдущей неделе инфляция была нулевой, а перед ней — также 0,1%. До этого почти три месяца, с 23 июля по 14 октября, фиксировались или дефляция, или нулевая инфляция, то есть потребительские цены в среднем по стране или снижались, или оставались на прежнем уровне.

"За период с 29 октября по 5 ноября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала ноября он составил 100,1%, с начала года – 102,4%", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на гречневую крупу выросли на 2,8%, куриные яйца – на 1,2%, пастеризованное молоко – на 0,4%, сычужные сыры – на 0,3%, мороженую рыбу, сметану и карамель – на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2%, пшено – на 1,3%, мясо кур – на 0,5%, свинину и ржаной хлеб – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на помидоры – 8%, огурцы – 5,6%. В то же время морковь стала дешевле на 1,1%, белокочанная капуста и яблоки – на 0,6%, репчатый лук – на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,8%.

Официальный прогноз Минэкономразвития прогноз по инфляции на 2019 год составляет 3,8%, ЦБ — 3,2-3,7%. При этом реально министерство уже ожидает показатель в диапазоне 3-3,3%.