МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер России Максим Акимов не исключил введения льгот для компаний-разработчиков искусственного интеллекта, а также страхование ответственности за его действия для владельцев технологий. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах конференции Artificial Intelligence Journey.

"По льготам всегда дискуссия тяжелая. Я думаю, что льготы будут касаться не только разработчиков искусственного интеллекта, потому что их в чистом виде нет, это всегда просто технологические компании. Конечно, их работу надо поощрять", — сказал он.

По словам вице-премьера, это касается законопроектов по патент-боксу, по стимулированию работы бизнес-ангелов, по продолжению льготы для IT-компаний по страховым взносам.

Говоря о возможном страховании ответственности, он заявил, что нужно сначала решить, в каких сферах принятие юридически значимых решений будет возможно с помощью искусственного интеллекта, а затем решить вопрос о том, как разделить и уменьшить риски.

"Если страхование ответственности — один из этих инструментов, то, конечно, да, мы будем внедрять страхование ответственности владельцев технологий, разработчиков технологий. Это модель управления рисками, страхование здесь — это очень уместная вещь", — объяснил Акимов.

Замглавы правительства добавил, что необходимо искать и другие возможности совершенствовать налоговый режим для технологичных компаний.

"Наверное, мы будем и дальше искать режимы, чтобы конкурировать, потому что конкурировать нам приходится не только с Силиконовой долиной, а в том числе с нашими соседями. В Белоруссии замечательный налоговый режим в виде парка высоких технологий, беспрецедентный. Я знаю компании, которые его активно используют, перемещаясь в том числе в соседнюю юрисдикцию", — сказал он.