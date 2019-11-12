МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, направленную на установление закрытого перечня имущества юрлиц, которое облагается налогом исходя из его кадастровой стоимости.

В сентябре был принят закон, предусматривавший определение налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости, если оно перешло к ним от физлица. Однако представители бизнеса и юристы высказали опасения, что закон может привести к увеличению налоговой нагрузки на юрлиц из-за неоднозначной формулировки.

В связи с этим Минфин выпустил разъяснение, что к объектам, облагаемым по кадастровой стоимости, можно будет отнести жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Поддержанная во вторник бюджетным комитетом поправка, внесенная его главой Андреем Макаровым и сенатором Николаем Журавлевым, закрепляет этот перечень в Налоговом кодексе. "То разъяснение, которое дал Минфин, прописать в законе, чтобы ни у кого не возникало сомнения. В результате нашей поправки налоговая нагрузка не возрастает", — пояснил на заседании комитета Макаров. По его словам, бизнес обратил внимание, что у физлиц есть понятие "иные объекты", и получается, что и у юрлиц тоже могут возникать иные объекты.

"Мы, когда дорабатывали по результатам обсуждения на комитете законопроект, принимавшийся в сентябре, получилось, что за счет тех самых иных объектов, о которых говорит Андрей Михайлович, возник риск трактовки новых норм налога на имущества организаций. Что теперь любые объекты имущества организаций в случае, если субъектом РФ принято решение о взимании налога на имущество физлиц с кадастровой стоимости, будут также облагаться по кадастровой стоимости и у юрлиц. На самом деле это не имелось в виду, и можно считать по-разному", — заявил в свою очередь замглавы Минфина Илья Трунин.

И Минфин, по его словам, выпустил разъяснение, что такого не происходит. "Но Андрей Михайлович, и мы с ним солидарны, предложил закрытый перечень объектов, которые могут облагаться по кадастровой стоимости, установить в Налоговом кодексе непосредственно", — добавил замминистра. Соответствующая поправка была внесена в законопроект об уточнении особенностей уплаты пошлин при переоформлении лицензий, второе чтение которого планируется на 14 ноября. Макаров объяснил срочность принятия поправки тем, что она должна быть принята сейчас, а закон — вступить в силу до 1 декабря.