МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold в январе-сентябре 2019 года увеличила производство золота по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12%, до 759,6 тысячи унций, говорится в сообщении компании.

Рост показателя в компании в основном связывают с запуском осенью прошлого года нового рудника "Гросс", где в отчетный период было добыто 191,9 тысячи унций, а также увеличением производства на руднике "Березитовый" (на 8%, до 44,3 тысячи унций). Это позволило с запасом компенсировать снижение добычи на других рудниках. В частности, рудник Bissa сохранил производство на уровне 118,9 тысячи унций, Bouly – снизил на 3%, до 77,9 тысячи унций, Lefa — на 4%, до 143,5 тысячи унций, Taparko – на 40%, до 46,7 тысячи унций, "Таборный" – на 37%, до 58,5 тысячи унций, "Суздаль" — на 23%, до 49,4 тысячи унций.

Средняя цена реализации золота в январе-сентябре увеличилась в годовом сопоставлении на 7%, до 1371 доллара за унцию, себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (AISC) снизилась на 3%, до 1021 доллара на унцию, в основном за счет роста доли нового рудника "Гросс" с низкой себестоимостью в общем объеме производства золота.

В третьем квартале производство золота выросло относительно предыдущего квартала на 12%, до 288,9 тысячи унций в основном в связи с увеличением объема переработки руды на рудниках "Таборный", "Гросс" и Lefa, а также с ростом извлечения на руднике "Суздаль". Средняя цена реализации золота выросла на 12%, до 1474 долларов за унцию, AISC – сократилась на 10%, до 939 долларов на унцию.

При этом в компании ожидают, что "Гросс" в 2019 году произведет около 230-235 тысяч унций вместо запланированных ранее 190 тысяч унций, "благодаря расширению мощностей по добыче и переработке руды до 14 миллионов тонн в год с 12 миллионов тонн в год, а также ввиду быстрого выхода предприятия на плановую мощность и более высокого, чем планировалось, металлургического извлечения". "Превосходящая наши ожидания эффективная работа нового рудника "Гросс" с высокой вероятностью позволит нам перевыполнить первоначальный производственный план в этом году, а также достичь убедительных результатов в 2020 году", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Николая Зеленского.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основными бенефициаром компании являются Алексей Мордашов и его сыновья.