МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России опустится ниже 3% в марте-апреле 2020 года, ожидается диапазон 2,5-3%, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"Конец первого квартала-начало второго квартала мы ожидаем, что будет дно по инфляции, то есть самый низкий показатель следующего года, мы думаем, что он будет ниже трех. Это март-апрель-февраль", — сказал Колычев в кулуарах конференции S&P.

"Мы более менее сходимся (с ЦБ в оценках — ред.), может быть, апрель", — продолжил он.

"Диапазон 2,5-3%", — уточнил Колычев.