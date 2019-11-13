Минфин прогнозирует инфляцию в РФ ниже 3% в марте-апреле 2020 года
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России опустится ниже 3% в марте-апреле 2020 года, ожидается диапазон 2,5-3%, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
"Конец первого квартала-начало второго квартала мы ожидаем, что будет дно по инфляции, то есть самый низкий показатель следующего года, мы думаем, что он будет ниже трех. Это март-апрель-февраль", — сказал Колычев в кулуарах конференции S&P.
"Мы более менее сходимся (с ЦБ в оценках — ред.), может быть, апрель", — продолжил он.
"Диапазон 2,5-3%", — уточнил Колычев.
https://1prime.ru/state_regulation/20191113/830541504.html