МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 6 по 11 ноября вернулась к нулевому уровню, с начала года потребительские цены выросли на 2,5%, сообщает Росстат.

На предыдущей неделе инфляция в РФ составляла 0,1%, а до нее — была нулевой.

"За период с 6 по 11 ноября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%. С начала ноября он составил 100,1%, с начала года – 102,5%", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю гречневая крупа подорожала на 2,2%, куриные яйца – на 0,7%, жирный творог — на 0,3%. Баранина, полукопченые колбасы, мороженая рыба, сливочное масло, сычужные сыры, печенье и карамель подорожали на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,7%, пшено подешевело на 1,1%, маргарин и рис — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на помидоры – 4,9%, огурцы – 2,3%, картофель – 0,7%. В то же время белокочанная капуста стала дешевле на 0,8%, яблоки – на 0,4%, репчатый лук и морковь – на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,3%.

В своем последнем отчете "Картина инфляции" за ноябрь Минэкономразвития заявило, что инфляция в 2019 году составит 3-3,3%.