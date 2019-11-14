МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ за январь-октябрь достиг 3,071 триллиона рублей против 2,987 триллиона рублей за январь-сентябрь 2019 года, следует из данных Минфина России, опубликованных на официальном сайте.

Расходы бюджета РФ за этот период составили 13,598 триллиона рублей, доходы достигли 16,670 триллиона рублей, говорится в документе.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах — на 50,9 миллиарда рублей — до 1,881 триллиона рублей. Госдума 13 ноября приняла в первом чтении очередные поправки в бюджет РФ, которыми предлагается утвердить уровень профицита в размере 1,481 триллиона рублей, или 1,4% ВВП.