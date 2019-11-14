МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Идея возвращения к валютному коридору, предложенная депутатами Госдумы, заведомо непроходная и вряд ли будет даже рассмотрена, не говоря уж о ее принятии, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Они согласны с мнением Минфина РФ о нецелесообразности регулирования номинального курса рубля – положительного эффекта не будет, а вот негативный в текущей экономической ситуации весьма вероятен. Тем более, рубль уже опосредованно регулируется путем скупки валюты Минфином по бюджетному правилу.

Депутаты Госдумы подготовили для Центробанка РФ заключение на проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2019, 2020 и 2021 годы. В нем ЦБ рекомендуется вернуться к регулированию валютных курсов, отказавшись от плавающего курса рубля, и ввести валютный контроль, в том числе, ограничив движение спекулятивных капиталов.

Авторы заключения предлагают оценить, как плавающий курс рубля влияет на экономику страны в условиях внешнего негатива, учитывая при этом экономическую активность населения и бизнеса. Валютный коридор – установление верхней и нижней границы допустимого курса рубля — позволит оживить спрос и сделать экономику менее зависимой от глобальных шоков, считают они. Документ уже опубликован на сайте нижней палаты парламента. Рассмотрение проекта денежно-кредитной политики Центробанка запланировано на заседании 20 ноября. Тогда станет ясно, было ли в нем учтено мнение парламентариев.

Однако от представителей власти уже последовала негативная реакция. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев раскритиковал предложение депутатов. "Я считаю, что регулирование валютного курса и попытка номинальный курс удержать привела к тому, что ВВП сократился на 9%", — заявил замминистра.

По его словам, авторы идеи, по всей видимости, путают номинальный курс с реальным. "Они хотят поддержать промышленность, а промышленности важен реальный курс. Но они, видимо, говорят про номинальный курс, который никакого влияния на производителей не оказывает", — отметил Моисеев.

НЕПРОХОДНАЯ ИДЕЯ

Валютный коридор существовал в России с начала 90-х годов, когда устанавливать фиксированные курсы стало невозможно, а резкие их колебания негативно действовали на экономику. С середины 2000-х годов ЦБ РФ предлагал перейти к плавающему курсу, однако произошло это лишь в 2014 году, когда из-за резкого обвала рубля денег на продажу иностранной валюты для поддержки курса попросту не хватило.

Сейчас возвращение к валютному коридору вряд ли возможно – и глава регулятора Эльвира Набиуллина, и президент Владимир Путин отвергают такую возможность, поскольку плавающий курс делает рубль стабильнее и устойчивее. Не видят шанса на прохождение новации и эксперты.

По мнению главного аналитика "Уралсиба" Алексея Девятова, она противоречит действующей политике ЦБ и вряд ли будет реализована, если сам регулятор этого не захочет, но этого, скорее всего, не произойдет.

"На сайте Госдумы вносится масса законопроектов – одиозных, заведомо непроходных. Например, КПРФ как-то предлагала увеличить минимальную зарплату до нескольких десятков тысяч рублей. Но это вовсе не значит, что они пройдут, и кто-то вообще будет это рассматривать. Такие новации попросту отклоняют", — рассуждает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

КУРС ОПРЕДЕЛИТ РЫНОК

При этом, возвращение к валютному коридору сейчас не нужно России – как минимум, оно не принесет никакой пользы, как максимум – причинит вред экономике, уверены эксперты. Если установить коридор на равновесных значениях, то это никак не повлияет на ситуацию, поскольку сейчас он отрегулирован рынком именно в этих рамках. Если же выйти за них, то негативные последствия весьма вероятны.

"Слишком сильное укрепление рубля означает приток в страну валюты, что приведет к давлению на торговый баланс и счет текущих операций. И наоборот – если слишком занизить курс, будет достигнут неприятный эффект за счет удорожания инвестиционного импорта. Структура импорта сегодня такова, что он почти наполовину состоит из машин и оборудования, которые идут в основном из-за рубежа", — говорит Девятов.

Гораздо лучше иметь рыночный механизм, который сохраняет курс рубля в равновесном положении, добавил он.

По мнению Мурашова, властям с одной стороны выгоднее сохранить резервы, поскольку на поддержание рубля в рамках коридора в случае развития негативных сценариев и спекулятивной атаки придется потратить немало средств. С другой стороны, рубль по факту все равно избыточно регулируется, но не через механизм коридора, а путем стерилизации 80-90% валютной выручки Минфином по бюджетному правилу.

"Это не интервенции ЦБ, но по факту рубль остается избыточно слабым. Плюсом может стать то, что он не так сильно реагирует на изменение нефтяных цен. Но дополнительное регулирование точно не нужно", — заключил эксперт.