МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ опубликовал уведомление о начале разработки проекта приказа, устанавливающего предельные уровни максимальных цен на зерно в рамках товарных интервенций в 2019-2021 годах, следует из информации на федеральном портале проектов правовых актов.

"Приказом устанавливается предельный уровень максимальных цен на зерно для проведения государственных товарных интервенций в 2019-2021 годах", — говорится в уведомлении на портале. Текст проекта пока не опубликован.

Кроме того, министерство в четверг сообщило о подготовке проекта, который внесет изменения в принятое в 2016 году постановление правительства об утверждении правил приобретения сельхозпродукции у аграриев или переработчиков в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации. Текст данного проекта также не опубликован.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 1 ноября составлял 1,953 миллиона тонн на сумму 19,663 миллиарда рублей.

С 20 июня по 27 сентября 2018 года на Национальной товарной бирже (НТБ) было продано на экспорт 499,1 тысячи тонн зерна из госфонда. В начале октября 2018 года правительство РФ опубликовало распоряжение, по которому в 2018-2019 годах из интервенционного фонда может быть реализовано до 1,5 миллиона тонн зерна — как на внутреннем рынке, так и на экспорт.