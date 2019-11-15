МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в октябре 2019 года замедлилась до 5,12% с 5,3% в сентябре, сообщает Банк России.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 3,63% в октябре с 3,72% в сентябре.

Как отмечает регулятор, наблюдаемое снижение оценок трендовой инфляции на пятилетнем горизонте отчасти связано с постепенным уходом из расчета высоких значений инфляции предыдущих лет. По оценке регулятора, этот эффект объясняет значительную часть снижения оценок трендовой инфляции в последние месяцы.