БРИКС И УКРАИНСКИЙ ТРАНЗИТ

В рамках прошедшего на этой неделе в Бразилии саммита БРИКС президент Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся газового транзита через Украину в Европу. Он не исключил риска его прекращения. Россия готова договариваться как в рамках европейского, так и украинского законодательства, однако не все зависит от нее. Так, ситуацию с переговорами обостряет новый иск "Нафтогаза" к РФ. Что касается реверса газа на Украину из Европы, то технически он невозможен – газ идет через обходную трубу. "Чушь полная, это как "сапоги всмятку", — охарактеризовал ситуацию Путин. Россия понимает эту схему, но не шумит по этому поводу, добавил он. По его словам, РФ готова работать и по транзиту газа через Украину, и по поставкам в эту страну по ценам ниже "реверсных" из Европы. "Если напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20%, даже до 25%", — сказал он.

Были и заявления, напрямую касающиеся тематики форума. Путин предложил увеличить долю финансирования банка развития БРИКС в нацвалютах и заявил, что рубль можно активнее использовать для расчетов между участниками объединения. Он напомнил, что в 2020 году председательство в БРИКС переходит к России, которая предложит налоговые и таможенные инициативы. По итогам саммита лидеры БРИКС приняли совместную декларацию, в которой затронули ряд актуальных глобальных проблем – взаимодействие в ВТО, борьба с терроризмом, запрет химоружия. Страны БРИКС также продолжат сотрудничать в вопросах возвращения преступных активов. Путин: Риск остановки газового транзита через Украину в Европу есть

БУНДЕСТАГ ЖМЕТ НА ГАЗ

На этой неделе немецкий парламент – Бундестаг — принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект "Северный поток-2". Последняя версия Газовой директивы с поправками от мая этого года касается морских участков трубопроводов, идущих в союз из третьих стран. Правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку и доступ к трубе третьих стран. Прописаны как сами правила, так и возможность исключения из них.

Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG считает, что трубопровод имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС. Дело в том, что инвестиции в него были сделаны задолго до поправок, а его строительство на участке немецких вод, попадающих под директиву, было завершено на момент принятия поправок. Точкой входа трубопровода в ЕС является Германия, что позволило стране при имплементации новых норм в национальное законодательство предусмотреть возможность исключения из них данного проекта. Пока Nord Stream 2 AG не комментирует решение Бундестага, заявляя, что оценит закон, как только он станет доступным. Власти ФРГ считают, что это произойдет до конца текущего года. По мнению экспертов, принятие закона станет позитивным и для украинского транзита, поскольку улучшит шансы на позитивный исход переговоров.

РОСТЕЛЕКОМ ПОЛУЧИЛ TELE 2

Еще одно событие недели – одобрение советом директоров "Ростелекома" и Федеральной антимонопольной службой сделки по консолидации 100% Tele2. Сейчас "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2. Сотовый оператор был оценен в 240,5 млрд рублей. Сама сделка по приобретению оставшихся долей состоит из трех частей. Первая – приобретение на безденежной основе 10% долей в "Tele2 Россия" путем обмена на 10% обыкновенных акций "Ростелекома", находящихся на балансе дочернего ООО "Мобител". Вторая часть — приобретение 27,5% долей в уставном капитале "Tele2 Россия" за денежные средства, привлекаемые в результате допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома", размещаемой по закрытой подписке в пользу ВТБ по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, сумма сделки — 66 миллиардов рублей. Третья часть — приобретение 17,5% долей в уставном капитале "Tele2 Россия" за денежные средства, сумма сделки — 42 миллиарда рублей.

В "Ростелекоме" полагают, что консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке. "Ростелеком" планирует сохранить бренд Tele2 и менеджерскую команду, а также утвердить новую систему мотивации менеджмента. Планируется обновить и представить стратегию группы компаний "Ростелеком" в течение первого полугодия 2020 года. С учетом того, что объем денежного платежа очень серьезный, компания приняла решение не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2019 года, они будут выплачены в 2020 году. В дальнейшем "Ростелеком" намерен продолжить практику выплаты дивидендов дважды в год.

МИНФИН ЗАСОМНЕВАЛСЯ В ДОЛЛАРЕ Минфин вслед за Банком России перестает верить в доллар

Минфин РФ сообщил, что в 2020 году планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Произойдет снижение доли доллара в пользу других резервных валют – в том числе, евро и юаня. Министерство объяснило это сохраняющимися геополитическими рисками и необходимостью синхронизации с ЦБ РФ, который за год почти в два раза сократил долю доллара в структуре резервов — до 23,6% с 43,7%, одновременно нарастив долю юаня, евро и золота. По мнению экспертов, финансовые власти не исключают умеренного укрепления некоторых валют против доллара в среднесрочной перспективе.

Процесс снижения доли доллара в ФНБ будет происходить постепенно, и по его итогам эта доля "похудеет" на 10-15%. Эксперты не исключают включения в состав резервов фонда швейцарского франка, а доля евро и юаня вырастет по аналогиями с изменениями в международных резервах ЦБ. При этом полный отказ от доллара нецелесообразен, так как американская валюта остается наиболее ликвидной и самой популярной резервной валютой. Пока она удерживает пальму первенства в международных расчетах, развитие такого сценария видится маловероятным и нецелесообразным. Кроме того, сохранение валютной диверсификации резервов крайне важно из-за цикличности развития мировой экономики, сопровождающейся периодами укрепления и ослабления резервных валют.

ВВП РФ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

На этой неделе Росстат предварительно оценил рост ВВП России в третьем квартале в годовом выражении на уровне 1,7%, что ниже оценки Минэкономразвития в 1,9%. При этом рост показателя за 9 месяцев составил 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшую лепту в рост ВВП РФ внесли сельское хозяйство, промышленность, включая добычу полезных ископаемых, которая растет высокими темпами в течение всего 2019 года, и оптовый товарооборот, указали в ведомстве. По оценке Минэкономразвития, в третьем квартале ВВП РФ продолжил демонстрировать положительную динамику в поквартальном выражении с исключением сезонного фактора.

В четвертом квартале министерство ожидает сохранения темпов роста экономики России приблизительно на уровне третьего квартала, что соответствует прогнозу по росту экономики в 2019 году на 1,3%. При этом поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики РФ на траекторию роста темпом 1,5-2%, констатирует МЭР. По данным Росстата, ВВП РФ в первом полугодии 2019 года вырос на 0,7% в годовом выражении. ЦБ РФ оценивает перспективы роста показателя по году в 0,8-1%, что ближе к нижней границе официального прогноза Банка России. В Счетной палате также считают, что рост ВВП РФ в 2019 году составит около 1%. Аналогичные прогнозы ранее озвучили ЕБРР и Еврокомиссия – они понизили свои прежние оценки.