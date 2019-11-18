МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило создание "единого цифрового окна" на портале госуслуг, следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Подписанным постановлением принято решение о создании на едином портале новых сервисов, которые позволят обеспечить "единое цифровое окно" подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные этим органам организации", — говорится в документе.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что техническая реализация проекта "единого цифрового окна" на портале госуслуг начнется в следующем году. Проект предусматривает создание окна обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти, возможность совершать сделки купли-продажи имущества с помощью электронной подписи, а также информирование граждан РФ, например, о получении льгот, о которых они не знали, пояснил премьер.