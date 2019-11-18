МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в РФ в октябре в годовом выражении замедлился до 2,6% с сентябрьских 3%, по итогам десяти месяцев составил 2,7% против 3% за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В месячном выражении рост в октябре составил 5,5%, а с исключением сезонного и календарного факторов был зафиксирован рост на 0,3%.

"На временном интервале в 10 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства. Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,4% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,4%, соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 1% к периоду январь-октябрь 2018 года, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов 0,6% к аналогичному периоду прошлого года", — сообщает Росстат.

По сравнению с сентябрем 2019 года наилучшую динамику показало обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (прирост 23,2%). Среди причин — более раннее, чем в 2018 году, начало отопительного сезона и большее число календарных дней в октябре, чем в сентябре. Обрабатывающие производства выросли по сравнению с сентябрем 2019 года на 5,8%, добыча полезных ископаемых — на 2,1%. Падение объемов производства зафиксировано в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (-2,7%).

По сравнению с октябрем 2018 года лучшие темпы роста показали обрабатывающие производства – 3,7%. Прирост в обеспечении электрической энергией, газом и паром составил 2,5%, в добывающих отраслях — 0,9%.