МОСКВА, 19 ноя — Dow Jones. В центре внимания на этой неделе окажутся финансовые результаты компаний розничной торговли, причем некоторые аналитики уверены, что они превысят ожидания и улучшат и без того впечатляющие отраслевые результаты за этот год.

На этой неделе отчетность должны опубликовать Home Depot Inc. и Kohl's Corp. во вторник, Target Corp. в среду, Macy's Inc. и Nordstrom Inc. в четверг. Выйдут финансовые отчеты и других фирм. Аналитики, ссылаясь на обнадеживающие результаты Walmart Inc., обнародованные на прошлой неделе, и официальные данные розничных продаж за октябрь, рассчитывают, что другие ритейлеры тоже покажут неплохие результаты.

"Рост розничных продаж в октябре ускорился", — напомнил в заметке аналитик Nomura Instinet Майкл Бейкер. Он отметил, что показатели Министерства торговли США за последние три полных месяца фактически оказались лучшими со 2-го квартала 2018 года.

С начала этого года инвесторы пока верят в улучшение ситуации. Субиндексы товаров первой необходимости и второстепенных товаров и услуг в составе индекса S&P 500 в 2019 году прибавили примерно по 22%, немного не дотянув до индекса широкого рынка, поднявшегося на 25%. Акции Target, Tiffany & Co., Best Buy Co., Home Depot и Walmart подорожали как минимум на 25%.

Если руководствоваться ситуацией в Walmart, то в будущем акциям, возможно, будет труднее расти, поскольку сразу после выхода отчетности ее акции стремительно выросли в цене, но позднее упали. В понедельник они закрылись на отметке 120,25 доллара, чуть ниже уровня среды перед публикацией отчетности – 120,98 доллара. Прибыль компании превысила ожидания, но продажи, повысившиеся на 2,5%, несколько не оправдали их.

Кроме того, в этом году есть ритейлеры, чьи акции несут тяжелые потери. Бумаги Kohl's подешевели на 12%, акции Nordstrom потеряли 19%. Но худшую динамику в секторе второстепенных потребительских товаров показали акции Macy's, упавшие на 44%.

На данный момент инвесторов должен волновать следующий вопрос: какая именно группа компаний в розничном секторе – лидеров или аутсайдеров – лучше отражает состояние экономики.

Эндрю Зэтлин, управляющий SouthBay Research в калифорнийском Сан-Матео, отмечает признаки того, что расходы потребителей начинают сокращаться. Зэтлин рассчитывает показатель, который он называет "индекс пагубных пристрастий". Этот индикатор отслеживает расходы на второстепенные потребительские товары и услуги, включая алкоголь, азартные игры и продажу бриллиантов.

Аналитик следит за информацией о госдоходах, чтобы понять, сколько люди тратят на азартные игры. Так, он выяснил, что доходы от азартных игр в Детройте, Мериленде, Коннектикуте, Атлантик-Сити и Пенсильвании остаются на прежнем уровне. Даже в Лас-Вегасе не отмечается роста, написал он в заметке для клиентов.

Еще один тренд, который отслеживает Зэтлин, — это продажа бриллиантов, особенно его интересует размер наиболее востребованных бриллиантов. Если продажа менее крупных камней идет плохо, то, по мнению Зэтлина, это указывает на проблемы у потребителей. PriceScope, отраслевой сайт, публикующий цены на бриллианты, пишет, что в последнее время цены падают, причем резкое снижение цен отмечается на камни в один карат или менее.

Цены "в последние несколько месяцев просто обвалились", утверждает Зэтлин. Это, на его взгляд, указывает на то, что домохозяйства с низким и средним уровнем дохода либо сокращают расходы на второстепенные товары и услуги, либо воздерживаются от их покупки.

В более широком масштабе тревожный сигнал подает месячный отчет по грузовым перевозкам, опубликованный Cass Information Systems. Он указывает на то, что по итогам октября эти перевозки снизились уже 11 месяц подряд. Из отчета также следует, что спрос слабеет на все виды транспорта как на местном, так и на международном рынке.

К этому отчету следует относиться как к опережающему показателю, поскольку ритейлеры должны сначала заказать товары, прежде чем они продадут их. Если объем заказов сокращается – именно об этом свидетельствует недавний отчет Cass, – тогда ритейлеры продадут меньше товаров.

— Автор Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ