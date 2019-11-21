МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Отказ от решения вопросов с налогообложением контролируемых иностранных компаний (КИК) и других активов за рубежом может иметь серьезные последствия для россиян, предупреждает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.

"Все, кто так или иначе работает за рубежом или учреждает и работает с контролируемыми иностранными компаниями, должны помнить: если вы не разобрались со своей юрисдикцией, со своим налоговым резидентством, то серьезные проблемы возможны. За рубежом вам неизбежно будут задавать вопросы налоговые службы", — сказал Мишустин в интервью газете "Коммерсант".

Безболезненным выходом из этой ситуации, по его словам, является возвращение денег в Россию с использованием механизмов добровольного декларирования зарубежных счетов и активов. Он напомнил, что в России сейчас действует амнистия капиталов — она будет проходить до конца февраля 2020 года.

"Время минимизировать эти риски еще есть. Нерешение вопросов, связанных с КИКами, может иметь непростые последствия за рубежом. Там с удовольствием будут заниматься в том числе и россиянами, которые не платят налоги", — подчеркнул он.

Мишустин отметил, что в сентябре 2019 года в ФНС в рамках международного автоматического обмена налоговой информацией поступили данные о финансовых счетах от огромного количества юрлиц, в том числе из таких популярных среди российских инвесторов юрисдикций, как Кипр, Британские Виргинские острова, Каймановы, Сейшельские острова и так далее. "В этом году в число партнеров по автоматическому обмену информации в финансовых счетах входит более 70 юрисдикций мира – добавились, в частности, Австрия, Монако, Лихтенштейн, Панама, Швейцария", — сказал он.

Также в первом полугодии 2019 года ФНС России осуществила обмен страновыми отчетами по международным крупным компаниям за 2017 год. В сравнении с предыдущим годом число стран, представивших информацию российским налоговикам по страновым отчетам, увеличилось до 42, среди них все ключевые торговые партнеры России – в том числе страны ЕС и БРИКС.