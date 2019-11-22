МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "миллион солдат" Китая не входят в охваченный протестами Гонконг только потому, что он попросил председателя КНР Си Цзинпина этого не делать.

"Это осложняющий фактор. Если бы не я, Гонконг был бы раздавлен за 14 минут. У него был миллион солдат, стоящих под Гонконгом. И они не двигаются, потому что я позвонил и попросил его: "Пожалуйста, не делай этого. Ты совершишь большую ошибку, это окажет огромное влияние на сделку по торговле", — сказал он в пятницу в эфире телеканала Fox News.

Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из которых 11 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.

В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и стали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты. Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.