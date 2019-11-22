МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 6,216 миллиарда рублей из нераспределенной чистой прибыли из расчета 48 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "Фосагро" на сегодняшнем заседании утвердил приоритетные направления деятельности компании на 2020 год и рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объеме 6,216 миллиарда рублей из расчета 48 рублей на обыкновенную акцию (или 16 рублей на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2018 года", — сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, планы "Фосагро" на 2020 год рассчитаны на реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выпуск экологических систем питания растения.

"Реализация стратегии развития компании до 2025 года, предусматривающей инвестиции в развитие и модернизацию производств в объеме, составляющем порядка 3 миллиарда долларов, обеспечит дальнейшее устойчивое расширение возможностей "Фосагро" генерировать денежные потоки, выплачивая достойные дивиденды и реализуя социальные и благотворительные программы в области устойчивого развития", — прокомментировал решение гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.