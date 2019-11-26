МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) определила для сетей IMT-2020 (стандарт сетей мобильной связи пятого поколения, 5G) дополнительные частоты в диапазоне выше 24 ГГц и гармонизировала для стран БРИКС частотный ресурс 4,8-4,99 ГГц, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

Указанные диапазоны в России менее загружены, чем наиболее распространенный для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц.

Как отмечается в сообщении Минкомсвязи, в "миллиметровом" диапазоне (выше 24 ГГц) ВКР определила для 5G "беспрецедентно большой" объем радиочастотного ресурса — более 10 ГГц. Гармонизация диапазона 4,8-4,99 ГГц позволит в ускоренном порядке создавать сети IMT-2020, отмечает министерство. "В России он имеет минимальную загрузку правительственными системами, что позволяет сэкономить на конверсии спектра ради внедрения 5G", — говорится в сообщении Минкомсвязи.

В нем уточняется, что, в частности, под сети связи пятого поколения ВКР-19 определила полосы частот в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц и 66-71 ГГц.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для 5G, однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми

Приоритетный для 5G диапазон частот 3,4-3,8 ГГц в РФ занят другими службами, в том числе силовыми, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ наложил резолюцию "согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией относительно выделения этих частот для 5G. По данным газеты, военные также против совместного использования частот в этом диапазоне.

Сейчас крупнейшие российские сотовые операторы тестируют 5G в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц. Как ранее сообщал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, в первом квартале 2020 года могут состояться аукционы на частоты 25,25–27,5 ГГц для 5G.

Сейчас крупнейшие российские сотовые операторы тестируют 5G в диапазонах 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц. Однако операторы говорили, что эти диапазоны могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону 3,4-3,8 ГГц.

Всемирные конференции радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) проводятся каждые три-четыре года. Конференция 2019 года проходила в Шарм-эш-Шейхе с 28 октября по 22 ноября. Основной ее задачей было внесение изменений в Регламент радиосвязи – международный договор, регулирующий использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, для внедрения ряда новых технологий и систем радиосвязи. В ВКР-19 приняло участие более 3,9 тысяч делегатов из 162 стран-членов МСЭ, в том числе, представляющих операторов связи, производителей оборудования, а также из специализированных агентств ООН (ВМО, ИКАО, ИМО и др.).