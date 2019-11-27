МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Финансирование мероприятий программы по модернизации и развитию сетевого комплекса республики Крым и города Севастополь составило по состоянию на 1 сентября 46,28 миллиарда рублей, или 82% от объема программы, следует из отчета Счетной палаты РФ по итогам проверки использования средств федерального бюджета в 2015–2018 годах.

Предельный объем финансирования мероприятий программы по модернизации и развитию сетевого комплекса составляет 56,23 миллиарда рублей. Из них на 2015 год финансирование составляет 8,23 миллиарда рублей, на 2016 год — 20,6 миллиарда рублей, на 2017 год — 15,19 миллиарда рублей, на 2018 год — 3,09 миллиарда рублей, на 2019 год — 1,71 миллиарда рублей. На 2020 год предполагается финансирование в размере 1,83 миллиарда рублей, на 2021 год — 5,58 миллиарда рублей.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года на строительство объектов было выделено 46,28 миллиарда рублей (82% от предусмотренного программой)", — говорится в отчете Счетной палаты.

Ведомство отмечает, что программа позволила устранить сетевые ограничения, а также обеспечить надежное энергоснабжение потребителей. Однако до настоящего времени практически не начата реализация "иных мероприятий по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова".

Детализация проектов по этим мероприятиям пока не утверждена, но финансирование предполагается в объеме 8,28 миллиарда рублей. Это финансирование предусмотрено через взнос в уставной капитал АО "Крымэнерго". При этом, как отмечает СП, со ссылкой на расчеты "Московской государственной экспертизы", сметная стоимость объектов составит 21,25 миллиарда рублей.