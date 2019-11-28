МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ и глава Минфина Антон Силуанов вступил с предложением в ходе так называемой "регуляторной гильотины" рассмотреть проблему сокращения числа надзорных органов. Глава российского правительства Дмитрий Медведев согласился рассмотреть этот вопрос.

Этот вопрос был поднят на заседании кабмина, где обсуждались законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности в рамках "регуляторной гильотины".

"Очень много надзорных органов. Может быть, нам одновременно с "регуляторной гильотиной" посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества… Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих. Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть", — заявил Силуанов.

"Законопроекты поддерживаются, бизнес их ждет. Максим Станиславович (Орешкин, министр экономического развития РФ – ред.) в своем выступлении сказал, что эти законопроекты определяют, что будет проверяться и как. А вот вопрос, кто будет проверять, мне кажется, один из элементов не этих законов, а вообще в целом тех вопросов, которые мы обсуждаем", — пояснил первый вице-премьер.

В свою очередь Медведев отметил, что для бизнеса важно не сколько будет контролеров, "а сколько бумажек будет приходить или электронных всяких разных запросов".

"Если из одного органа – это одно, а если из двух – это уже другое. Поэтому конечно общее как бы такое соединение в ряде случаев надзорных функций там, где это разумно, где это возможно, наверное, можно сделать. Надо посмотреть, потому что система контрольно-надзорных органов – это система органов исполнительной власти. Это компетенция правительства и президента. Президент обычно по предложению правительства принимает те или иные решения. Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить", — добавил глава правительства.

Напомним, что феформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых в настоящее время в России обязательных требований к бизнесу. Кабмин РФ рассматривал в четверг два проекта закона, которые станут базой для реформы. Это законопроект "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.