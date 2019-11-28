МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в ноябре 2019 года вырос на 1 процентный пункт по отношению к ноябрю 2018 года в обрабатывающих производствах, при этом в добывающих — снизился на 3 процентных пункта, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года: в добывающих производствах снизился на 3 пункта и составил минус 4; в обрабатывающих производствах вырос на 1 пункт и составил минус 5", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 13% и удовлетворительной — 73% руководителей, в обрабатывающих производствах — 11% и 74% респондентов соответственно.

В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации равно числу пессимистически настроенных респондентов, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 4 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 21% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 24%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 12 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 16 процентных пунктов.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах считают главными недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации.