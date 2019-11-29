МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в 2019 году будет близок к верхней границе прогноза Банка России в 0,8-1,3% в условиях активизации бюджетных трат в октябре 2019 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ по экономике.

Оперативная макроэкономическая статистика за октябрь указывает на стабильный рост производственной активности, отметил регулятор. Годовой темп прироста опережающего индикатора выпуска в октябре близок к среднемесячному значению третьего квартала 2019 года.

"Статистика Федерального казначейства свидетельствует об активизации бюджетных трат в октябре 2019 года, в том числе в рамках выполнения национальных проектов. Это будет оказывать поддержку совокупному спросу. В этих условиях годовой темп прироста ВВП в 2019 году, по оценкам, будет близок к верхней границе прогнозного интервала 0,8-1,3%", — прогнозирует ЦБ.

Годовой темп прироста ВВП в третьем квартале 2019 года составил 1,7%, что выше ожиданий Банка России (0,8–1,3%), говорится в документе. Более высокие темпы роста, вероятно, были связаны с динамикой валовой добавленной стоимости в оптовой торговле и сельском хозяйстве. В октябре 2019 года экономическая активность продолжила повышаться, сохранилась тенденция к росту промышленного производства. Заметно ускорился рост оборота розничной торговли, что могло быть вызвано повышением доходов населения в третьем квартале 2019 года.