МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о государственном контроле (надзоре), сообщается на сайте кабинета министров.

В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития доработать и представить проект закона о госконтроле, предусмотрев возможность его осуществления дистанционно.

Проект федерального закона устанавливает процессуальные основы осуществления госконтроля и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников контрольно-надзорной деятельности.

"Одобрить проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минэкономразвитию с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций при подготовке законопроекта к рассмотрению Госдумой во втором чтении дополнительно поручено проработать вопросы об осуществлении профессиональными союзами контроля за соблюдением трудового законодательства, а также о механизме реагирования на обращения граждан в рамках контрольно-надзорной деятельности.

Министерству также поручено подготовить предложения по оптимизации системы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.

Также правительство на заседании одобрило законопроект "Об обязательных требованиях в РФ". Как сообщается, проект определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований.

"Одобрить проект федерального закона "Об обязательных требованиях в РФ", дополнив его нормой о неприменении положений законопроекта к обязательным требованиям, отнесённым к компетенции Банка России, имея в виду дальнейшую проработку данного вопроса в рамках внесения соответствующих изменений в ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России). Доработанный законопроект внести в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минэкономразвитию с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению госдумой во втором чтении поручено дополнительно проработать вопрос об учёте обязательств РФ, вытекающих из международных договоров, и при необходимости предложения представить в правительство РФ.

Также Минпросвещению поручено представить в правительство РФ предложения по перечню нормативных правовых актов в сфере образования, не подлежащих отмене в связи с принятием указанного законопроекта.