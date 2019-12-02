МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Банк России оценивает вероятность мировой рецессии в наступающем году как низкую и прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Как отметила Набиуллина, мировая экономика в настоящее время замедляется, чему способствуют торговые войны. "Многие сейчас эксперты действительно снижают свои прогнозы по темпам экономического роста. Многие предсказывают рецессию. Мы в Центральном банке оцениваем вероятность рецессии в 20-м году как достаточно низковероятную", — сообщила глава ЦБ в ходе интервью телеканалу "Россия 24".

Набиуллина пояснила, что обычно мировая рецессия — это не отрицательные темпы, эксперты называют мировой рецессией темпы роста меньше 2%.

"По нашей оценке, экономика мировая будет расти около 3%. И, конечно, это создает риски для многих стран. В том числе, мы видим, что падает спрос на товары российского экспорта, цены на экспортные товары снижаются. Многие страны включены в глобальные производственные цепочки благодаря глобализации. Конечно, темпы экономического роста беспокоят многих. Внешняя ситуация не будет очень благоприятной", — сказала глава ЦБ.

По ее словам, в такой ситуации очень важно сохранять финансовую и ценовую стабильность, макроэкономическую устойчивость и находить внутренние источники для развития отечественной экономики. Набиуллина отметила, что в России созданы фундаментальные основы стабильности, поэтому российская экономика готова к влиянию возможных внешних шоков.