БРЮССЕЛЬ, 3 дек — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии Даниель Росарио во вторник заявил, что Евросоюз принял к сведению угрозы Соединенных Штатов о введении налоговых пошлин в ответ на французский "цифровой" налог, намерен координироваться с Францией относительно дальнейших шагов. Проект санкций США против Парижа недопустим, ЕС готов ответить, заявил глава Минфина Франции

"Что касается заявлений США относительно французского цифрового налога, то мы приняли это к сведению. В этом, как и других торговых вопросах, ЕС будет действовать и реагировать как одно целое. ЕС останется единым. Мы тесно координируемся с французскими властями относительно дальнейших шагов", — отметил представитель.

По словам Росарио, Еврокомиссия "остается приверженной поиску стабильного, устойчивого и глобального решения вопроса налогообложения цифровой сферы".

"Мы работаем с международными партнерами, чтобы достичь этого", — добавил представитель, призвав Вашингтон к диалогу для разрешения спорных вопросов.

Напомним, что ранее в докладе торгового представителя США было заявлено, что Франция ведет дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний (в частности, речь идет о Amazon, Apple, Facebook и Google). США в ответ на это могут ввести торговые пошлины по ставке до 100% на товары из Франции в объеме до $2,4 миллиарда.

Проект мер против Франции, о которых говорят США, недопустим, в случае их введения Евросоюз готов дать "сильный ответ", заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

"Мы посмотрим, какие будут окончательные решения. Но уже сам проект санкций против Франции, который может быть осуществлен в течение 30 дней, недопустим. Это недостойно союзника, и это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам – Франции и вообще Европе", — добавил министр экономики и финансов Франции.