МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в ноябре снижались четвертый месяц подряд и составили 8,3%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

В октябре инфляционные ожидания россиян находились на отметке 8,6%, что меньше сентябрьского показателя на 0,3 процентного пункта.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции снижалась четвертый месяц подряд (-0,3 процентного пункта, до 8,3%). За всю историю наблюдений только в апреле прошлого года оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции были ниже текущих", — сказано в документе.

При этом Банк России ожидает, что годовая инфляция по итогам года, вероятно, сложится вблизи нижней границы прогнозного диапазона в 3,2-3,7%. Уже в конце следующего года, прогнозирует регулятор, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.