МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Депутаты от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене с 2020 года курортного сбора, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты.

Документ признает с 1 января 2020 года утратившим силу закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Этот эксперимент проводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года и предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор).

Размер курортного сбора устанавливается законом субъекта РФ и не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания туриста в объекте размещения. В настоящее время максимальный размер курортного сбора установлен в Ставропольском крае и составляет 50 рублей в сутки.

Авторы законопроекта считают, что "курортный сбор не является гарантией развития территории, на которой он вводится, поскольку его введение с большой долей вероятности повлечет за собой уменьшение привлекательности регионов, используемых в настоящее время для отдыха".

Правительство не поддерживает законопроект, считая отмену эксперимента без учета его результатов и оценки эффективности необоснованным. Кабмин также обращает внимание, что заявления операторов курортного сбора о дополнительных финансовых расходах при администрировании курортного сбора и удорожании себестоимости проживания в объекте размещения являются единичными.

"При этом по данным вопросам совместно вырабатываются соответствующие решения индивидуально в отношении каждого оператора курортного сбора, которые направляются им в форме разъяснений", — отмечается в правительственном заключении на законопроект.