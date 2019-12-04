МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Минфин России рассмотрит предложения о дальнейшем развитии системы закрытия информации, которую публикуют российские компании и банки, подпавшие под различные санкции со стороны зарубежных властей, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"У нас принят целый ряд распоряжений правительственных, которые ограничивают распространение информации, будем совершенствовать эту систему… Еще какие-то новые вещи появились, которые надо будет закрывать", — сказал он.

По его словам, в конце ноября прошло совещание, на котором были высказаны предложения о дальнейшем закрытии такой информации. "Я просил дать список (информации, которую предлагается сделать непубличной — ред.), будем рассматривать", — добавил замминистра.

В начале ноября Минфин представил соответствующий проект постановления кабмина. Документом предлагается освободить компании, которые в соответствии с законодательством о валютном регулировании включены в особый перечень, от предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения к нему в государственный информационный ресурс. В такой перечень входят 19 компаний, в том числе "Сургутнефтегаз", "Рособоронэкспорт", "Стройтрансгаз", "Концерн Калашников". Планируемый срок вступления документа в силу — 1 января.