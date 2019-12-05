МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Abu Dhabi Investment Authority (ADIA, суверенный фонд благосостояния, Объединенные Арабские Эмираты) стал владельцем 4,5-процентной доли в Petropavlovsk, следует из сообщения компании.

Таким образом, в собственности фонда оказалось около 149 миллионов акций золотодобытчика. Текущая стоимость данного пакета оценивается примерно в 17,2 миллиона фунтов стерлингов (или 22,6 миллиона долларов по курсу на Лондонской фондовой бирже, LSE).

В середине июля 2019 года НПО "Альтаир" Романа Троценко стало крупнейшим акционером компании Petropavlovsk, выкупив 22,4% акций. В начале ноября Russian Prosperity Fund нарастил долю в Petropavlovsk до 4,9%.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. В 2018 году компания снизила производство золота на 4% — до 422,3 тысячи унций. Прогноз производства на 2019 год — 450-500 тысяч унций.