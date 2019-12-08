КИЕВ, 8 дек /ПРАЙМ/. Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает, что утвержденная программа сотрудничества с Международным валютным фондом делает более вероятным получение 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в ближайшие месяцы.

Ранее Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Глава фонда Кристалина Георгиева провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 миллионов евро макрофинансовой помощи из ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", — написала Маркарова в воскресенье в Facebook.

Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиард евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро в виде займа со ставкой 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.