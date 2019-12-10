МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Повышение НДС с 18% до 20% с января 2019 года перестало оказывать негативное инфляционное воздействие. Если в январе 2019 года темпы роста цен составили 5%, то ближе к концу года не только не превысили запланированный порог в 4%, но, как ожидается, по его итогам окажутся еще меньше. А в январе 2020 года инфляция, по оценке Минэкономразвития, замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении.

Таким образом, по прошествии времени, когда стало возможным анализировать не только ближайшие, но и отдаленные последствия действий властей, следует признать, что повышение НДС оказало скорее положительное воздействие на экономику, считает экономист Никита Кричевский.

"Сегодня, когда о былом росте НДС практически не вспоминают, следует признать, что прибавление ставки оказалось благотворным для бюджета и индифферентным для экономики в целом", — пишет он в статье для "Независимой газеты".

ЭФФЕКТ ВИДЕН НА РАССТОЯНИИ

По его оценке, уже очевидно, что монетарные действия властей стали успешными: инфляция не только не превысила запланированный порог в 4%, но по итогам года будет еще меньше. То есть инфляционный эффект от повышения НДС, безусловно, был, однако настолько незначительный, что население его не особенно заметило.

По истечении определенного времени инфляция замедлилась, а вместе с ней и сократилась стоимость кредита. В частности, средневзвешенная ставка по ипотеке в нынешнем октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,7% в сентябре, а в декабре она наверняка будет еще меньше. Центробанк прогнозирует дальнейшее снижение ипотечных ставок до 7-8%, что означает досрочное выполнение одного из ключевых ориентиров "майского указа" президента.

Помимо этого, эксперт констатирует начало усиления темпов экономического роста. Об этом, по его оценке, свидетельствуют результаты III квартала. Даже по традиционно консервативной оценке Центробанка рост ВВП в июле-сентябре составил 1,7% год к году. Рост розничного оборота во второй половине года также усилился: по итогам октября он составил 1,6%, что вдвое выше, чем в предыдущие месяцы. Помимо нейтрализации последствий повышения НДС этот факт свидетельствует о том, что в III квартале началось повышение доходов населения. Таким образом, запланированный на этот год скромный рост в 1,3%, ранее выглядевший излишне оптимистичным, теперь кажется вполне реальным.

Благоприятным нововведение оказалось и для бюджета – впрочем, это вполне предсказуемо. По данным Минфина и ФНС, рост доходов за 9 месяцев после повышения ставки составил 16,7%, в абсолютных цифрах – 3,5 трлн руб. По оценке ведомств, в перечне ненефтегазовых доходов казны больше НДС принес только налог на прибыль (4 трлн рублей, прирост составил 13,5%). Это означает, что у предприятий достаточно средств для развития, кроме того, развитие это из предполагаемого трансформировалось в реальное, хотя и не такое мощное, как хотелось бы.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Говоря о перспективах роста бюджетных доходов за счет повышения ставки НДС на 2020-2022 годы, Кричевский счел их неочевидными. В федеральном бюджете заложен ежегодный рост более чем на 7%, однако окончательные цифры будут зависеть от продуктивности автоматической системы контроля АСК НДС-2, выявляющей налоговые разрывы и их выгодоприобретателей.

Тем не менее, одним из главных экономических итогов уходящего года стало то, что правительство решило принципиально важную задачу, а именно – аккумулировало дополнительные бюджетные ресурсы для выполнения национальных целей развития, причем без ущерба для экономики, констатирует экономист.

Он предлагает использовать столь благоприятные фискальные итоги для смягчения бюджетной политики или даже для изменения бюджетного правила. Дополнительные доходы казны от сборов по НДС работают на создание базиса будущего экономического роста, запланированного в следующем году в 1,7%, а в 2022 году – в 3,2% ВВП. Снижение цены кредита приводит к обеспечению большей доступности жилья. Бесперебойное финансирование национальных проектов в конечном итоге послужит как росту доходов бизнеса, так и улучшению качества жизни людей.

Теперь финансово-экономическому блоку правительства следует сосредоточиться на конкретных задачах. Прежде всего, это развитие малого и среднего предпринимательства, выполняющего не столько экономическую, сколько социальную функцию (создание рабочих мест и обеспечение населения продукцией конечного потребления).

Не менее важно улучшение делового и инвестиционного климата: в первую очередь, снижение административного давления на бизнес и внедрение механизмов защиты российских и иностранных капиталовложений в реальный сектор экономики.

В-третьих, необходима отработка механизмов финансовой и административной поддержки, в первую очередь, несырьевого экспорта в рамках одноименного нацпроекта.

Успешная реализация этих и других мер позволит не только укрепить стабильную макросреду или достичь целей по ускорению экономического роста, но главное, улучшить социальные настроения за счет устойчивого повышения реальных доходов людей и расширения доступа к наиболее востребованным общественным благам, делает вывод Кричевский в своей публикации.