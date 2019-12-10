МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2019 года сократился на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 33,7 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные материалы ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-ноябре 2019 года составило 33,7 миллиарда долларов против 54 миллиарда долларов в январе-ноябре 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, наибольшее влияние на показатель оказало сокращение иностранных обязательств банков и рост внешних требований прочих секторов, которые частично были скомпенсированы привлечением в небанковский сектор средств нерезидентов.