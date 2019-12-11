МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет развитие региональных авиаперевозок, сообщили в пресс-службе президента.

"Президент России проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет развитие региональных авиаперевозок", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что с докладом по этому поводу выступят министр транспорта РФ Евгений Дитрих и замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Кабмин РФ принимает различные меры для развития региональных авиаперевозок. В частности, в 2019 году субсидировалось 243 региональных маршрута (в 2020 году правительство увеличит их количество до 262, а объем субсидий — до 8,348 миллиарда рублей). Внутренние авиаперевозки в обход Москвы и Московской области с 1 октября облагаются нулевым НДС. Вице-премьер РФ Максим Акимов ранее дал поручение Минтрансу проработать комплексную модель региональных авиаперевозок.

Как ранее сообщали в правительстве, предполагается, что в период до 2030 года пассажиропоток на региональных маршрутах минуя Москву увеличится на 211 миллионов пассажиров, а увеличение спроса на пассажирские авиаперевозки на внутренних воздушных линиях приведет к созданию к 2030 году 15,5 тысячи новых рабочих мест в региональных авиакомпаниях и 16,6 тысячи рабочих мест в смежных и обслуживающих отраслях (авиастроении, аэропортовых услугах, наземном и техническом обслуживании воздушных судов).