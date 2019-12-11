МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Свыше трети (31%) жителей России считают справедливым минимумом доходов для работающего человека 40-50 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании Общественной палаты РФ "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Порядка 20% респондентов оценили этот показатель в 30-40 тысяч рублей, еще 10% — в 21-30 тысяч рублей в месяц.
Большинство принявших участие в опросе граждан (35%) высказали мнение, что справедливый минимум должен превышать отметку в 50 тысяч рублей.
Почти все респонденты (97%) связывают надежды на снижение социального неравенства в стране с дополнительными усилиями со стороны государства.
Чуть меньше (91%) респондентов заявили, что необходимо снизить демонстративное потребление.
80% россиян высказались за социальную ответственность бизнеса, а 71% — за вклад некоммерческих организаций и активистов.
За то, что государство должно предотвращать чрезмерную разницу в доходах своих граждан, выступили 90% участников исследования.
26% опрошенных считают справедливым, что граждане с большим достатком дают своим детям лучшее образование, 34% высказали сомнения на этот счет, а 40% высказались против.
https://1prime.ru/state_regulation/20191211/830669761.html