МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Свыше трети (31%) жителей России считают справедливым минимумом доходов для работающего человека 40-50 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании Общественной палаты РФ "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Порядка 20% респондентов оценили этот показатель в 30-40 тысяч рублей, еще 10% — в 21-30 тысяч рублей в месяц.

Большинство принявших участие в опросе граждан (35%) высказали мнение, что справедливый минимум должен превышать отметку в 50 тысяч рублей.

Почти все респонденты (97%) связывают надежды на снижение социального неравенства в стране с дополнительными усилиями со стороны государства.

Чуть меньше (91%) респондентов заявили, что необходимо снизить демонстративное потребление.

80% россиян высказались за социальную ответственность бизнеса, а 71% — за вклад некоммерческих организаций и активистов.

За то, что государство должно предотвращать чрезмерную разницу в доходах своих граждан, выступили 90% участников исследования.

26% опрошенных считают справедливым, что граждане с большим достатком дают своим детям лучшее образование, 34% высказали сомнения на этот счет, а 40% высказались против.