Совфед одобрил закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2023 года
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон о продлении "заморозки" накопительной части пенсии ещё на год — до 2022 года включительно.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.
Закон продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Реализация законопроекта, по оценке кабмина, позволит в 2020 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 миллиарда рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.
При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.
https://1prime.ru/state_regulation/20191211/830672924.html