МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 3 по 9 декабря ускорилась до 0,1% с нулевого уровня неделей ранее, с начала года рост потребительских цен составил 2,8%, сообщает Росстат.

На предыдущей неделе инфляция в РФ была нулевой, а неделей ранее рост цен составил 0,1%.

"За период с 3 по 9 декабря 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала декабря он составил 100,1%, с начала года – 102,8%", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 1,7%, гречневая крупа – на 1,6%, мясные консервы и черный байховый чай – на 0,4%, молоко, сливочное масло, жирный творог и сычужные сыры – на 0,3%, маргарин, макаронные изделия и шоколадные конфеты – на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,3%, пшено – на 1%, свинину и вареную колбасу – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на огурцы – 3,3%, помидоры – 2,3%. В то же время белокочанная капуста стала дешевле на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,3%.

В своем последнем отчете "Картина инфляции" за ноябрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,3%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7%.