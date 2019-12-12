МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Минстрою России на реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" в части мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства предусмотрено уменьшение средств субсидий из федерального бюджета в 2019 году в объеме 2 602 796,6 тысячи рублей с перераспределением средств субсидий из федерального бюджета на 2020-2022 годы, в том числе с увеличением финансирования на 1 000 000 тысячи рублей в 2020 году, на 1 000 000 тысячи рублей в 2021 году, на 602 796,6 тысячи рублей в 2022 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные изменения реализуются в рамках нацпроекта "Экология" за счет перераспределения денежных средств между федеральными проектами "Оздоровление Волги", "Сохранение лесов" и "Инфраструктура обращения с отходами I-II классов опасности".