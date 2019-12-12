КИЕВ, 12 дек /ПРАЙМ/. Министерство финансов Украины намерено в 2020 году сократить объем государственного долга по отношению к ВВП до 45,3%, тогда как в этом году он составляет порядка 60% к ВВП, сообщила в ходе брифинга директор департамента долговой политики министерства Полина Яровая.

"Госдолг по отношению к ВВП уменьшается. Мы ожидаем на конец 2020 года его уменьшение до 45,3% к ВВП", — сказала Яровая.

По ее словам, Минфин ожидает, что на конец 2019 года госдолг будет составлять менее 60% ВВП. "Таким образом, он уже будет в безопасном размере, как это предусмотрено бюджетным кодексом", — отметила Яровая.

Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, ростом экономики на 3,7%.