МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило стабильный прогноз по мировому горнорудному сектору на следующий год, более слабый рост спроса на одни виды продукции будет скомпенсирован ограниченным предложением по другим, говорится в релизе агентства.

"Ослабление макроэкономической среды привело к снижению спроса и цен на некоторые виды продукции, что, как мы ожидаем, продолжится в среднесрочной перспективе, в частности это касается алюминия и меди, но также и энергетического угля", — говорится в релизе агентства.

При этом на рынке железной руды сейчас отмечается дефицит из-за перебоев в поставках в Бразилии, тогда как цены на никель выросли на фоне планов Индонезии запретить экспорт никелевой руды с 2020 года. Рост спроса на золото, отмечают аналитики агентства, отражает снижение склонности инвесторов к риску на рынках капитала, так как золото традиционно считается более надежным активом.

Большинству горнодобывающих компаний присвоен стабильный прогноз по рейтингам, при этом в будущем году у компаний с более низким рейтингом будет пространство для улучшения их кредитных профилей, чего они смогут добиться путем снижения уровня долга или улучшения операционных показателей, считает Fitch.