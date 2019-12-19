МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости пересматривать национальные проекты в РФ, так как их реализация проходит в рамках ожиданий и находится под контролем, но в определенных случаях есть необходимость усилить персональную ответственность исполнителей.

"Первое. Я считаю, что пересматривать здесь ничего не нужно по большому счету, по принципам. Второе. Персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно еще и усилить, детализировать", — сказал глава государства на ежегодной большой пресс-конференции, напомнив также о масштабе нацпроектов и их взаимосвязи с национальными целями.

"Мы раньше не работали с помощью таких инструментов. Были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с (национальными) целями. Под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность, она уже используется", — сказал президент.

"Вот по этим направлениям мы и должны дальше действовать. Буксует или нет? Конечно, с первых шагов нужно было создать механизм и принять нормативную базу. Конечно, у меня чувство тревоги там возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться", — признался Путин.

Между тем, продолжил он, из 38 целей по нацпроектам, которые планировались на 2019 год, реализованными являются 26 задач, нереализованными — 12. В качестве примера Путин привел важнейшее для страны направление – расселение аварийного жилья.

"Мы не просто выполнили эту задачу на текущий год, а превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем. Надо, безусловно, смотреть, что происходит в реальной жизни, анализировать, и, конечно, так или иначе, во что-то придется вносить какие-то коррективы. Пересматривать в целом не нужно", — заключил президент.