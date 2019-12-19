МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, и власти не готовят и даже не обсуждают никаких реформ в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде", — сказал он, отвечая на вопрос, правда ли готовится новая пенсионная реформа и почему государство раз в несколько лет меняет правила пенсионной системы.

"Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите", — добавил президент.

ЦБ и Минфин представили в конце октября новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. ГПП призван помочь россиянам сформировать дополнительную негосударственную пенсию с помощью налоговых льгот.

Пенсионные взносы граждан в систему в пределах 6% от заработной платы предлагается освободить от НДФЛ. Законопроект предусматривает и стимулирующую льготу по налогу на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих работников.

Предполагается, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, пенсионные накопления в ней будут гарантированы государством.

Путин также заявил, что повышения пенсионного возраста в России не предвидится и даже не обсуждается.