МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Индексация пенсий в России будет продолжена и после 2024 года, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Один из журналистов рассказал о беспокойстве пенсионеров о том, что индексация пенсии выше уровня инфляции в федеральном законе прописана только до 2024 года, задав вопрос: что будет дальше, кто гарантирует пенсионерам дальнейшую индексацию.

"В следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция сейчас — 3,25%, то есть темп индексации пенсии в два раза выше будет, чем инфляция….И после того срока, который вы назвали, индексации будут, безусловно, продолжаться", — ответил Путин.