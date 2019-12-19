МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В Минтруде РФ планируют вдвое сократить срок принятия решения по использованию маткапитала и время перечисления денег, сообщили в министерстве.

"Сейчас готовятся изменения в законодательство по сокращению в два раза сроков принятия решения по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на любые цели. В настоящее время на принятие решения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала даётся 30 дней, на перечисление — 10 дней. Планируется 15 и 5 дней соответственно", — сообщили в министерстве.