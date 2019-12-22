МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия точно будет отвечать на новые американские санкции в свой адрес, включая возможные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2", учтет их при выстраивании отношений с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Американские санкции были введены против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока 2", уже приостановила работу. При этом в правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", — сказал Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале.

По словам Лаврова, для него решение США о возможных новых санкциях – это "очень трудно понимаемая ситуация", потому что большинство конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего демократической партии США, он знал либо заочно, либо напрямую.

"Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям", — подчеркнул глава МИД РФ.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.