МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что с 1 января 2020 года Россия может остаться без букмекеров, он обратился к главе Минэкономразвития с рядом предложений в этой сфере, сообщила пресс-служба омбудсмена.

К Титову с письмом обратилась "Ассоциация букмекерских контор", в котором заявила, что если ситуация не изменится, "98% существующих пунктов приема ставок в ближайшем будущем подлежат закрытию, что делает невозможным дальнейшее развитие данной отрасли".

Это, по их мнению, может привести "к уменьшению собираемости налогов и страховых взносов (около 5 миллиардов рублей), прекращению поддержки и развития детско-юношеского спорта через спонсорство, уплату целевых отчислений (1,5 миллиарда рублей), увольнению нескольких тысяч сотрудников и росту теневого сектора этого бизнеса", цитирует обращение пресс-служба.

Титов пояснил, что опасения связаны с приказом МЭР от февраля "О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков", куда был включен новый код "Проведение азартных игр", предусматривающий размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон.

Таким образом, до 1 января 2020 года субъекты РФ были обязаны привести свои правила землепользования и застройки в соответствие с новым классификатором, однако в большинстве регионов этого не произошло. "Титов направил министру экономического развития Максиму Орешкину предложения в связи с угрозой закрытия большинства букмекерских пунктов из-за изменений в законодательстве", — отмечается в сообщении.

В письме омбудсмен предлагает до 2025 года регулировать деятельность на участке, где уже размещены букмекерские конторы, существующим законом 244-ФЗ (о госрегулировании проведения азартных игр). Кроме того, по его мнению, владельцы таких участков также должны получить право добавить новый код путем уведомления. Также он предлагает установить, что изменение ставки арендной платы и налоговой ставки "должно производиться пропорционально площади, занимаемой организатором азартных игр в букмекерских конторах".