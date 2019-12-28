МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц", — говорится в документе.

Законом устанавливается МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Увеличение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тысяч 280 рублей в месяц) составит 7,5%.

Как отметила ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, увеличение минимального размера оплаты труда будет способствовать повышению зарплаты более 3 миллионов работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях.

По ее словам, в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного. Сенатор пояснила, что на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.

Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 году составят 20,9 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 5,8 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 15,1 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему России в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц, говорится в документе.

Кроме того, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.