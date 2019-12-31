МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Банк России незначительно уточнил свои оценки счета текущих операций платежного баланса и внешнего долга за девять месяцев 2019 года, сообщается на сайте ЦБ.

По уточненным данным, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2019 года составил 54,3 миллиарда долларов. В октябре ЦБ оценивал положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за девять месяцев в 57,2 миллиарда долларов.

"По данным Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-сентябре 2019 года уменьшился до 54,3 миллиарда долларов США против 75,1 миллиарда долларов США в январе-сентябре 2018 года. Определяющим стало сокращение положительного сальдо торгового баланса, обусловленное снижением стоимостных показателей экспорта товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры, при сохраняющихся на уровне прошлого года объемах импорта товаров", — говорится в сообщении.

ЦБ также незначительно увеличил оценку объема внешнего долга — до 473,7 миллиарда долларов. В октябре ЦБ оценивал внешний долг за девять месяцев в 471,6 миллиарда долларов.

Кроме того, по уточненным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ за девять месяцев составил 20,8 миллиарда долларов. Ранее ЦБ оценивал этот показатель в 24,9 миллиарда долларов.